Дочь Алсу поразила изменениями во внешности

Микелла Абрамова удивила поклонников резкой сменой имиджа и новым цветом волос.

Дочь известной российской певицы, телеведущей, актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Алсу Микелла Абрамова опубликовала в инстаграме новую фотографию, которой удивила многих поклонников.

На снимке 13-летняя певица предстала в новом образе – с ярким макияжем и волосами белого цвета. Несмотря на то, что природный оттенок волос бывшей участницы телепроекта "Голос" на Первом канале – темный, новый имидж девочке очень идет.

"Самая красивая девочка", "Шикарно", "Тебе очень идет", "Природа очень постаралась! Невероятно прекрасна, необычайно талантлива", – восхитились поклонники в комментариях под постом.

Звездная мама девушки, певица Алсу, не осталась в стороне и тоже высказала восхищение изменениями во внешности дочери. Артистке новый цветы волос Микеллы пришелся по душе. Мама молодой певицы даже устроила опрос в своем аккаунте Инстаграм о том, идет ли ее ребенку такой имидж.

Оказалась, что и фанаты Алсу тоже остались довольны такими изменениями девочки. 95 процентов подписчиков проголосовали за то, что новый цвет волос идет Микелле.

Тем не менее, несмотря на большое количество восхищенных комментариев, нашлись и те, кому внешний вид девочки не пришелся по вкусу.

"Не, лучше как было", "Почему все хотят выглядеть, как блондинки? Темный лучше", "Раньше было лучше, а теперь безликая блондинка, как большинство", – высказались хейтеры.