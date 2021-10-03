Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Воскресенье
3 октября
Лента новостей
18:25
Дочь Алсу поразила изменениями во внешности
18:15
Гордон сделал громкое заявление на публике после известия о зависимости
17:52
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
17:22
Натирающую таз Волочкову сняли в ванной
15:41
Бою быть? Жаждущего подраться со Шнуровым Пригожина тренирует чемпионка мира по боксу
15:12
СМИ: ЕС планирует создать на Украине военную миссию
14:46
В честь бабушки: Раскрыто реальное имя внучки Табакова
14:16
Звезду "Моей прекрасной няни" экстренно госпитализировали
14:11
Зеленский: встреча с Путиным может принести неожиданный результат
14:09
В жизни Даны Борисовой случилось ужасное: Не может дышать сама
13:50
Шаляпин подписал брачный контракт перед смертью жены
13:29
"Соберемся с силами и попробуем жить дальше": Собчак в шоке от неожиданной новости о Боне
13:09
Интимные переписки Давы и Бузовой попали в Сеть
13:08
Зеленский рассказал о "наглой" политике Украины
12:36
"Слов нет": в жизни дочери Ягудина и Тотьмяниной произошло важное событие
12:15
Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
12:11
Аналитик Болгов о газовой войне Европы против России: Пусть заранее напишет текст капитуляции
12:11
Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально
11:54
Кудрявцева отвернулась от всех друзей
11:52
"Отрицательная динамика": сдавшей Гузеевой стало хуже
11:07
Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает
10:57
"С каждым днем все тяжелее": потерявшая маму певица Слава готовится уйти вслед за ней
10:44
Рождает любовь: Цискаридзе передал букет раздетому мальчику
08:10
Астафьев День: что нельзя делать 3 октября
06:08
"Постоянно анализирую": Заворотнюк жалеет о совершенных ошибках на фоне онкологии
03:58
На каждом фото разная: россияне раскритиковали Долину за постоянный фотошоп
01:59
К чему снится брат
23:58
"Ого!": Орбакайте показала свою упругую грушу
22:18
В партии Зеленского назвали дату возвращения Крыма в состав Украины
20:15
"Иначе я буду вечным президентом": Лукашенко об условиях своей отставки
17:56
Рассказавший о раке Газманов поражен изменениями в организме
17:55
"Может иметь детей от другого": Нетребко и Эйвазов объяснили причину отсутствия детей
16:45
Жириновский предложил переименовать должность президента России
16:09
Цискаридзе рассказал о покушении: Начался ад
16:08
"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды
16:03
"Семечко попадает в маму": Собчак рассказала малолетнему сыну о сексе
15:02
Ахеджакова боится выходить на сцену: Я трус
14:36
"Счастливая, красивая": Шаляпин выложил видео с уже покойной женой
14:21
"Испоганить жизнь несложно": раскрыта реальная причина ухода Губина со сцены
13:47
Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности
13:46
"Глазки грустные": поклонники Валерии переживают за состояние артистки
13:36
Садальский облил Эрнста грязью: Очередная авантюра
13:35
Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости
12:50
"Я вошла в чужую семью": певица Слава призналась в романе с женатым
12:48
Украинский политолог Петренко заявил об аннексированном Россией Донбассе: Это серьезная угроза
12:46
"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям
11:55
Волочкова выставила на всеобщее обозрение почерневшие ноги
11:42
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"
11:41
"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику
11:31
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поразила изменениями во внешности

Дочь Алсу поразила изменениями во внешности

Микелла Абрамова удивила поклонников резкой сменой имиджа и новым цветом волос.
прочитано 562 раза

Дочь известной российской певицы, телеведущей, актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Алсу Микелла Абрамова опубликовала в инстаграме новую фотографию, которой удивила многих поклонников.

ПО ТЕМЕ

Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!

А как же муж? Алсу в свадебном платье приготовила фанатам сюрприз

На снимке 13-летняя певица предстала в новом образе – с ярким макияжем и волосами белого цвета. Несмотря на то, что природный оттенок волос бывшей участницы телепроекта "Голос" на Первом канале – темный, новый имидж девочке очень идет.

"Самая красивая девочка", "Шикарно", "Тебе очень идет", "Природа очень постаралась! Невероятно прекрасна, необычайно талантлива", – восхитились поклонники в комментариях под постом.

Звездная мама девушки, певица Алсу, не осталась в стороне и тоже высказала восхищение изменениями во внешности дочери. Артистке новый цветы волос Микеллы пришелся по душе. Мама молодой певицы даже устроила опрос в своем аккаунте Инстаграм о том, идет ли ее ребенку такой имидж.

Оказалась, что и фанаты Алсу тоже остались довольны такими изменениями девочки. 95 процентов подписчиков проголосовали за то, что новый цвет волос идет Микелле.

Тем не менее, несмотря на большое количество восхищенных комментариев, нашлись и те, кому внешний вид девочки не пришелся по вкусу.

"Не, лучше как было", "Почему все хотят выглядеть, как блондинки? Темный лучше", "Раньше было лучше, а теперь безликая блондинка, как большинство", – высказались хейтеры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Алсу. Фото: Vadim Tarakanov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
3 октября 2021, 18:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Постоянно анализирую": Заворотнюк жалеет о совершенных ошибках на фоне онкологии

Артистка излила душу в "Инстаграме"
Шоу-бизнес

"Отрицательная динамика": сдавшей Гузеевой стало хуже

Телеведущая борется с коронавирусом
Шоу-бизнес

Кудрявцева отвернулась от всех друзей

Ведущая расстроена

Шоу-бизнес

Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально

Артистке непросто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости
В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+