"На звонки не отвечает": сын госпитализированного Зайцева бьет тревогу

Сын всенародно любимого кутюрье тоже услышал о госпитализации отца прошлой ночью. Егор Зайцев отнесся к услышанному весьма странно. Наследник Вячеслава Зайцева, считает, что все это какой-то "вброс".
Согласно информации, которой владеет Зайцев-младший, его знаменитый родитель в данный момент находится в больнице, но это скорее лишь одна из очередных госпитализаций. По словам мужчины, его недруги в течение последних нескольких месяцев уже не в первый раз укладывают отца в разные медучреждения, после которых ему становится все хуже и хуже, и это, безусловно, вызывает большую тревогу.
Наследник модельера подозревает, что это было сделано для того, чтобы сорвать показ в рамках Недели моды, к которому уже все было готово. При этом в комментарии "РЕН ТВ" Зайцев-младший подчеркнул, что у него самого никакого доступа к отцу нет: поговорить он с ним не может и даже посещение его дома сыну запрещено.
"На наши звонки он не отвечает," – подчеркнул Зайцев-младший.
Известно, что знаменитый кутюрье уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона. В какой-то момент болезнь стала прогрессировать, и мужчина оказался парализован. Когда в СМИ распространилась новость о госпитализации модельера, поклонники связали происходящее именно с этим недугом. Однако, как дело обстоит на самом деле, неизвестно, ведь Егор Зайцев никакой детальной информацией о текущем состоянии здоровья отца не владеет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что тяжелобольной Вячеслав Зайцев взмолился о помощи.
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