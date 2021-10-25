Тяжелобольной Зайцев экстренно госпитализирован: Состояние ухудшилось

Накануне ночью некоторые СМИ распространили страшную информацию. Сообщалось, что модельер был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Его самочувствие якобы внезапно ухудшилось, после чего потребовалась помощь специалистов. Сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей.
Ранее другая новость насторожила россиян. Все дело в том, что в Москве должен был пройти первый показ бренда Вячеслава Зайцева после перезапуска. Презентация должна была состояться в рамках Недели моды в столице, но ее внезапно отменили. Конкретные причины тогда указаны не были, но уже в тот момент поклонники почувствовали, что дело может быть именно в том, что присутствовать на торжестве 83-летний модельер не сможет.
Известно, что Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. В какой-то момент недуг начал прогрессировать, кутюрье оказался парализован. Сейчас он практически не двигается и не может разговаривать. Последний раз вся страна могла наблюдать модельера на шоу "Модный приговор", которое ранее он долгое время вел.
Тогда продюсеров программы крайне осудили. Все дело в том, что присутствующие говорили о легенде так, будто его самого не было вместе с ними в студии. Сам Зайцев не мог сидеть без помощи и не произнес ни слова. Детали состояния модельера уточняются и будут обнародованы позднее.
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