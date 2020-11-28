Потерявшая ребенка жена Алека Болдуина сообщила о новой беде

8 сентябя после неудачной попытки вынашивания плода Хилария все-таки родила ребенка. Сына назвали Эдуардо. Это был пятый по счету наследник актера Алека Болуина. Теперь на семью обрушилась новая беда. Жена актера сломала лодыжку на пробежке.
36-летняя Хилария работает тренером по йоге. Сразу после рождения ребенка она возобновила тренировки. Во время очередной разминки неподалеку от дома в Лос-Анджелесе произошло несчастье. Хилария испугалась приближающегося автомобиля и свернула с дороги. Однако она неловко поставила ногу, оступилась и сломала лодыжку.
"Я вышла на пробежку, как вдруг появилась машина. Я спустилась с насыпи, а когда возвращалась на дорогу, упала", – приводит ее слова "Экспресс-газета".
Травма сильно изменила жизнь женщины. Из-за перелома ноги Хилария не смогла передвигаться и ухаживать за детьми.
Расстроенная жена актера списала неудачу на несчастливый 2020 год. Несмотря ни на что, она верит, что скоро поправится и вернется к спорту. А с уходом за наследниками ей пока помогает Алек.
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