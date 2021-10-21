Ошарашенная Савичева втянула Цискаридзе в разборки: До последнего впивалась в ручку двери

Накануне Юлия Савичева поздравила всех с Днем балета. Она заговорила о личном.

Певица призналась, что всегда была влюблена в этот вид искусства. Она вспомнила, что еще ее бабушка рассказывала, как двухлетняя будущая знаменитость вставала на пальцы и пыталась подражать артистам, когда по телевизору показывали "Лебединое озеро". Она указала, что в столице ей не позволили развиваться в этом направлении. "До последнего впивалась в ручку двери", – посмеялась исполнительница.

Юлия Савичева сообщила, что в 15 лет в очередной раз пришла в танцевальный кружок. Она делала определенные успехи, была в хорошей форме. Уже сейчас знаменитость считает, что, если бы тогда продолжила заниматься, то пошла бы по этому пути. Однако позднее она прошла кастинг в популярное шоу.

Артистка вспомнила, что несколько лет назад посетила Большой театр. Ее поразила атмосфера и убранство здания, но сам балет не впечатлил. Ей не хватило синхронности движений и отдачи со стороны артистов. Втянула звезда в эти разборки и Николая Цискаридзе, вспомнив его цитату: "Присутствует корявость".

Юлии Савичевой куда больше понравилась постановка в Мариинском театре, куда ее пригласил сам Николай Максимович. "Это совсем другое дело", – сообщила певица. Ее большим кумиром и, во многом, идеалом является Майя Плисецкая.