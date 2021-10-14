"Вы с какой планеты?": Савичевой сильно досталось после признания о потере ребенка

Рыжеволосая певица и ее избранник Александр Аршинов долгое время мечтали о ребенке. Когда женщине удалось забеременеть, это было большим счастьем, но уже на ранних сроках случилась трагедия – Юлия Савичева потеряла ребенка.
Певица очень тяжело переживала свое горе. Ее поддерживал муж, помогала свекровь. В медийном пространстве артистка долгое время обходила эту тему, а когда решилась заговорить, то неожиданно столкнулась с негативом.
В ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!" Савичева рассказала, что после ее откровенного признания многие люди не поняли ее горя. Певице стали приводить в пример других женщин, которые сделали по три-четыре аборта и легко пережили это, мол на их фоне выкидыш на раннем сроке не так страшен и не стоит так страдать.
"Вы вообще с какой планеты?" – думала Савичева о таких комментаторах.
Хейтеры не смогли понять, каково это: долго хотеть ребенка, наконец забеременеть и вскоре вновь узнать, что ничего не будет. Певице сильно досталось в тот момент, но она смогла это пережить и двигаться дальше.
Четыре года назад Юлия все-таки родила дочь Аню и стала счастливой матерью. Сейчас девочка постоянно живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Раньше Юлия Савичева и Александр Аршинов каждые два-три месяца летали к дочери, но во время пандемии ситуация сильно усложнилась.
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