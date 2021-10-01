Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина

Поклонники Прохора Шаляпина огорчены новостью о смерти его 42-летней жены Миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Но вот бывшая возлюбленная певца – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу.

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