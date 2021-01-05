Дочь нашла изощренный способ лишить Савичеву удовольствия

Певица Юлия Савичева разместила в Сети любопытное видео. Звезда показала, что дочь лишила ее удовольствия.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса воспитывают своих детей в строгости. Никаких излишеств, будь то развлечение, траты или даже еда.

Певица Юлия Савичева в этом плане гораздо проще. Она считает, что свое чадо нельзя полностью изолировать от простых человеческих радостей.

Недавно знаменитость разместила в своем "Инстаграме" любопытное видео. На опубликованных кадрах ее 3-летняя дочь лакомится мороженым.

Когда родители малышки попросили ее поделиться сладким, она заявила, что есть холодное нельзя, поскольку может заболеть горло. При этом самой Ане, по ее собственным словам, есть мороженое можно, поскольку с ее горлом все в порядке.

Савичева сообщила своим поклонникам, что хоть ее наследница и любит сладкое, но ест далеко не все. К примеру, торты – совсем не ее. А вот шоколад – ее настоящая любовь. При этом к тортам и пирожным девочка равнодушна, но вот шоколад – это ее вторая страсть.

При этом певица отметила, что потребление дочерью сладкого контролирует. Когда Аня вырастет, она самостоятельно примет решение по поводу того, какого рациона ей придерживаться.