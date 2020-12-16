"Двух артистов в одной семье быть не может": Савичева о непростом решении в отношениях с мужем

Юлия Савичева – выпускница и финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2", участница конкурса "Евровидение– 2004". Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней за кулисами вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".

Дима Билан и Сергей Лазарев выступали на "Евровидении" дважды. А Вы бы снова на этот конкурс молодых исполнителей поехали?

Если найдется хорошая песня, с которой можно будет достойно представить нашу страну, то, почему бы и нет. Кто знает, как повернется жизнь! Но это невероятная ответственность! Я помню, как тогда, 16 лет назад, перенервничала. Был сложный номер, нога вдруг поехала по краске, которая использовалась в постановке, и я все время думала: "Лишь бы не упасть!"

Я помню, как тогда переживал и болел Максим Фадеев, худрук "Фабрики звезд", в которой Вы участвовали. А какие сегодня, спустя 17 лет, у Вас отношения?

Сразу после окончания "Фабрики" мы поехали на гастроли, которые длились год. Потом я пустилась в сольное плавание. Но Максим был всегда где-то рядом. И до сих пор мы прекрасно общаемся, иногда можем по три часа проговорить.

На том проекте Вы вошли в пятерку финалисток, наряду с Еленой Терлеевой, Еленой Темниковой, Марией Ржевской и Полиной Гагариной. Не обидно, что победительницей в итоге не Вы оказались?

Уже на "Фабрике" я спела два хита – "Высоко" и "Корабли". Поэтому, честно, было все равно, какое место займу. Я была счастлива уже тому факту, что дошла до конца и оказалась в финале. Потому что морально, особенно под конец, это было очень тяжело. Замкнутое пространство мощно влияет на психику, можно легко с ума сойти. Когда проект закончился, я не могла привыкнуть к людям вокруг, к возможности идти куда угодно.

Сразу после "Фабрики" в Вашей жизни появился Александр Аршинов, которому суждено было стать Вашим супругом и отцом дочери. Он учился в музыкальном училище имени Гнесиных, получил два высших образования, был солистом коллектива "Бухта радости", а сегодня словно бы в Вашей тени находится. Его самолюбие не задевает быть не звездой, а просто "мужем Савичевой"?

Не может быть двух гениальных артиста в одной семье. Мы сразу так решили. И я счастлива, что в моей жизни есть такой человек, как мой муж, который еще и пишет для меня музыку. Он очень мудрый. Может, поэтому мы столько лет и вместе.