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"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик

Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети появилось новое фото довольной и немного растрепанной актрисы Светланы Ходченковой. Причем снимок был опубликован не на ее странице.
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В последнее время Светлана Ходченкова сильно похудела. Фанаты гадают, с чем связаны такие перемены. Оказалось, все дело в работе. Актриса много снимается и репетирует.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

На днях ее фотографию выложил у себя в аккаунте писатель и сценарист Александр Цыпкин, пишет Пятый канал. В кадре Ходченкова предстала без макияжа, сидит, облокотясь на стол и держит в руках чашку кофе.

Очевидно, коллеги долго репетировали новые роли. Сценарист шуточно подписал свою публикацию, намекая на худобу Светланы.

"– Ты будешь пиццу? – Я жирная, некрасивая свинья. – Это понятно, ты пиццу будешь? – Да", – написал Цыпкин.

Поклонники пришли к выводу, что Ходченковой пора заканчивать худеть, иначе скоро она превратится в ходячий скелет. "Твое похудение до добра не доведет!"; "Во всем надо знать меру!" – написали фолловеры.

Отметим, что Светлана Ходченкова всю жизнь на диетах. Ей все время кажется, что она не в форме. Однажды из-за этого она даже скинула 12 килограммов, чем тоже шокировала фанатов. В одном их интервью актриса рассказывала, что привести фигуру в форму ей удается с помощью низкокалорийного питания и спорта.

Автор: 27 ноября 2020, 16:13 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Светлана Ходченкова дала эффектный ответ на вопрос о беременности

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