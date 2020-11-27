"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик

В Сети появилось новое фото довольной и немного растрепанной актрисы Светланы Ходченковой. Причем снимок был опубликован не на ее странице.

В последнее время Светлана Ходченкова сильно похудела. Фанаты гадают, с чем связаны такие перемены. Оказалось, все дело в работе. Актриса много снимается и репетирует.

На днях ее фотографию выложил у себя в аккаунте писатель и сценарист Александр Цыпкин, пишет Пятый канал. В кадре Ходченкова предстала без макияжа, сидит, облокотясь на стол и держит в руках чашку кофе.

Очевидно, коллеги долго репетировали новые роли. Сценарист шуточно подписал свою публикацию, намекая на худобу Светланы.

"– Ты будешь пиццу? – Я жирная, некрасивая свинья. – Это понятно, ты пиццу будешь? – Да", – написал Цыпкин.

Поклонники пришли к выводу, что Ходченковой пора заканчивать худеть, иначе скоро она превратится в ходячий скелет. "Твое похудение до добра не доведет!"; "Во всем надо знать меру!" – написали фолловеры.

Отметим, что Светлана Ходченкова всю жизнь на диетах. Ей все время кажется, что она не в форме. Однажды из-за этого она даже скинула 12 килограммов, чем тоже шокировала фанатов. В одном их интервью актриса рассказывала, что привести фигуру в форму ей удается с помощью низкокалорийного питания и спорта.

