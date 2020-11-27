"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик

В последнее время Светлана Ходченкова сильно похудела. Фанаты гадают, с чем связаны такие перемены. Оказалось, все дело в работе. Актриса много снимается и репетирует.
На днях ее фотографию выложил у себя в аккаунте писатель и сценарист Александр Цыпкин, пишет Пятый канал. В кадре Ходченкова предстала без макияжа, сидит, облокотясь на стол и держит в руках чашку кофе.
Очевидно, коллеги долго репетировали новые роли. Сценарист шуточно подписал свою публикацию, намекая на худобу Светланы.
"– Ты будешь пиццу? – Я жирная, некрасивая свинья. – Это понятно, ты пиццу будешь? – Да", – написал Цыпкин.
Поклонники пришли к выводу, что Ходченковой пора заканчивать худеть, иначе скоро она превратится в ходячий скелет. "Твое похудение до добра не доведет!"; "Во всем надо знать меру!" – написали фолловеры.
Отметим, что Светлана Ходченкова всю жизнь на диетах. Ей все время кажется, что она не в форме. Однажды из-за этого она даже скинула 12 килограммов, чем тоже шокировала фанатов. В одном их интервью актриса рассказывала, что привести фигуру в форму ей удается с помощью низкокалорийного питания и спорта.
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