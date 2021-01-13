Ходченкова предстала перед поклонниками без штанов

Знаменитая блондинка разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором позировала в широкой рубахе, теплых носках, но без штанов. В кадре актриса стоит на фоне панорамного окна, за которым открывается зимний пейзаж.
Светлана Ходченкова предстала с распущенными волосами, без укладки. Такой естественный вид звезды пришелся по душе ее поклонникам, которые не поскупились на комплименты. "Даже так простоволосая прекрасна", "Самая настоящая", – написали в комментариях фолловеры.
Артистка, судя по всему, довольна своим отдыхом. Она совершает неспешные прогулки по лесу и наслаждается умиротворением.
Напомним, ранее Светлана Ходченкова стала жертвой мошенников. Аферисты решили нажиться на ее популярности, используя ее лицо в соцсетях для проведения специального марафона. Актриса вовремя заподозрила неладное. В разделе "Сторис" своего микроблога знаменитость разместила предупреждающую запись, в которой сообщила об афере.
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