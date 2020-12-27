Седокова показала прелести в обтягивающем топе

Экс-участница группы "ВИА Гра" любит делиться сексапильными фотографиями своего тела с разных ракурсов. Поклонники светской львицы привыкли, что скрывать пышный бюст и массивные ягодицы звезда не считает нужным. На этот раз Анна Седокова решила привлечь аудиторию инстаграм-канала снимком в относительно закрытой одежде, но тем не менее провокационной.
На свежем кадре звезда предстала в обтягивающем наряде, надев бежевый топ и черные кожаные лосины. К образу она добавила сапоги с широким голенищем на высокой шпильке. Певица забрала волосы в тугой пучок, наклеила на глаза накладные ресницы, лицо замаскировала тональным кремом, а губы накрасила бордовой помадой. Чтобы подчеркнуть обнаженные руки, она надела на запястье часы золотистого цвета. Фотограф заснял инстадиву на красной лестнице в киностудии имени Максима Горького.
Знаменитость дала женщинам-подписчицам советы о том, как добиться шикарного внешнего вида за считанные минуты. Они не остались в долгу и добавили к посту приятные для звезды комментарии. "Мать троих детей? Не верю", "Анна, Вы великолепны", "Вы нереальная", "Шикарная как всегда", "Нереальная красотка", "Бомбическая женщина", – написали пользователи Сети Анне Седоковой.
Популярные темы форума
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Украина
Для чего и для кого создан Дни ру?
Каким будет 2021 год?
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Ната - некрофилка
Новогоднее застолье
Достаточно накормили?
Клава Украине!