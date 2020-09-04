Схватил за горло: Саша Савельева с мужем показали на видео настоящую любовь

Савельева и Сафонов считается одной из самых гармоничных пар шоу-бизнеса. 36-летняя певица и 47-летний актер показали страсть на новом ролике, который представляет собой бэк-стейдж с романтической фотосессии.
На черно-белом видео, которое звезда опубликовала в своем "Инстаграм", пара позирует перед камерой. Он обнимает ее сзади. В какой-то момент страсти накаляются, и он игриво и довольно крепко хватает ее за горло. Саша смущенно улыбается.
"В любви всегда есть некоторое безумие. Но и в безумии всегда есть что-то разумное. #фридрихницше", – написала Савельева.
Подписчики с удовольствием понаблюдали за происходящим на съемочной площадке. Ведь многие звезды выкладывают только готовые кадры с фотосессий. На этот раз их впустили за кулисы.
"Прям
страстный Отелло, как эротично!", "Какие вы славные", "На
расстоянии чувствуется, как вы балдеете друг от друга", – написали фанаты.
Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010-м. Их сыну Леону год. Отношения влюбленных стали еще крепче после появления ребенка. Супруги обходятся без няни и выполняют родительские обязанности самостоятельно. У Кирилла есть и взрослая дочь Анастасия от первого брака.
Ранее "Дни.ру" публиковали статью о том, какой непростой была беременность артистки и путь к ней. Когда певица выходила замуж, не представляла себя в роли родителя. Она мечтала построить карьеру. Однако в какой-то момент пара пришла к выводу, что они готовы стать родителями, но... врачи спустили их с небес на землю.
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