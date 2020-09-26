Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью

Кадр появился на фанатской страничке Аллы Пугачевой в "Инстаграм". "Счастливые родители с маленькой Клавочкой", – гласит подпись под фотографией.
Поклонники звездной семьи умилились трогательному снимку. "Мира и добра в ваши сердца. Берегите себя", "Красивые и счастливые родители", "Счастье играть невозможно! Оно или есть, или нет! Вот оно – очевидное!" – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что Кристина Орбакайте и бизнесмен Михаил Земцов вместе с 2005 года. Дочь Клава родилась в семье в марте 2012 года в Майами. Она посещает школу в США. При этом внучка Примадонны иногда приезжает в гости к бабушке, где играет с ее младшими детьми Лизой и Гарри Галкиными.
Как писали "Дни.ру", Кристина Орбакайте вернулась из отпуска, который провела в Америке. Однако вид артистки насторожил ее поклонников – она очень похудела. Певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком в облегающем розовом платье. Она заявила после долгого перерыва в работе, что снова "готова к труду и обороне".
Напомним, у исполнительницы есть еще двое сыновей: Никита и Дени. Первого она родила от коллеги Владимира Преснякова, а второго – от предпринимателя Руслана Байсарова.
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