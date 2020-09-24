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"Это другой человек": народ не узнал отощавшую Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте вернулась из отпуска, который провела в США. Однако вид артистки насторожил и расстроил ее поклонников.
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Певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком в облегающем розовом платье. Она заявила после долгого перерыва в работе, что снова "готова к труду и обороне".

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Фолловеры обратили внимание на то, что звезда сильно похудела за то время, что была в Америке. Многие начали переживать из-за внешнего вида Кристины Орбакайте. "Остались одни кости", "А где Кристина? Она исчезает", "Это другой человек, хватит худеть", – высказались пользователи соцсети.

Можно предположить, что такое сильное похудение исполнительницы связано со стрессом из-за ситуации с ее театральной карьерой. В августе артистка пожаловалась, что ее выживают из "Современника", куда она пришла работать в 2018 году. Она получила главную роль в спектакле "Двое на качелях". Но позже стало известно, что во время карантина новый руководитель театра Виктор Рыжаков игнорировал Кристину Орбакайте. Она сетовала, что не может добиться приглашения на репетиции.

Напомним, что с нынешнем и первым официальным мужем Кристина Орбакайте познакомилась в Майами. Бизнесмен Михаил Земцов повстречался певице на вечеринке у Игоря Николаева. Семья Михаила еще несколько лет назад переехала в США. В Майами родилась и общая дочь Кристины и Михаила Клавдия.

Как писали "Дни.ру", в певицы есть еще двое сыновей: Никита и Дени. Первого она родила от коллеги Владимира Преснякова, а второго – от предпринимателя Руслана Байсарова.

Автор: 24 сентября 2020, 16:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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