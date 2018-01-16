Как выглядят сегодня звезды "Кабачка "13 стульев"

Главные роли в "Кабачке" достались в основном тогдашним артистам Театра сатиры. Всего в съемках были занято около 50 актеров. Большей части из них уже, к сожалению, нет не свете. Тем более, интересно посмотреть, как сегодня выглядят их здравствующие коллеги. В день рождения передачи мы решили это сделать.





