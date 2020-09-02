Акиньшина решила показать сына спустя долгое время

Весной Оксана Акиньшина жаловалась на упадок сил. На втором месяце карантина актриса была готова сойти с ума от скуки: она мечтала о походах в рестораны и путешествии. Лишь дети, которые учились дистанционно, не давали артистке хандрить.
Жизнь в стране постепенно налаживается, а значит, Акиньшина может снова исполнять свои прихоти. Дети актрисы, очевидно, с радостью пошли в школу. Накануне Оксана опубликовала в "Инстаграм" фотографию своего семилетнего сына Константина. На снимке счастливый мальчик запечатлен во время торжественной линейки.
Как пишет издание "7Дней.ru", поклонники считают наследника Акиньшиной красивым, веселым и шкодливым.
Напомним, у Оксаны есть трое детей. В 2009 году она родила сына Филиппа от гендиректора "Планеты Информ" Дмитрия Литвинова. Последние восемь лет актриса замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, которому, помимо сына Кости, в 2017 году подарила дочь Эмми.
В 2018-ом Акиньшина хотела развестись с супругом, но позже все-таки решила остаться с ним. Что произошло между возлюбленными, поклонники не знают до сих пор.
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