Тяжелобольной Клюев перед смертью вкалывал на исходе сил

Весть о том, что умер Борис Клюев, стала шоком для тысяч его поклонников. Выяснилось, что актер до последнего играл в спектакле Малого театра, где служил много лет.

Около года знаменитый артист боролся с раком легких. Однако как человек, искренне любящий свою профессию, он не бросал работу. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что незадолго до смерти до последнего участвовал в спектаклях "Тройка" и "Ялта-45", а потом его положили в больницу.

"Это большая трагедия для театра", – отметила руководитель театра. Многие коллеги по творческому цеху уже выразили свои соболезнования близким и родным Бориса Клюева.

Актер признавался, что только активная работа в театре и на телевидении помогает ему бороться с тяжелой болезнью. За свою профессиональную деятельность Борис Клюев снялся в сотнях ролей в театре и кино. Но больше всего зрители его запомнили по образам графа Рошфора в "Д’Артаньяне и трех мушкетера", Майкрофте Холмсе в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и главы семьи Ворониных Николая Петровича в одноименном сериале.

Как писали "Дни.ру", ранее актриса Екатерина Волкова, снимавшаяся вместе с Борисом Клюевым в сериале "Воронины", высказалась о его смерти. "Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю", – написала артистка в своем микробоге. Она поблагодарила Бориса Клюева за то, что он был рядом и помогал ей. Знаменитость добавила, что актер навсегда останется в сердцах зрителей.

Напомним, умер Борис Клюев 1 сентября в возрасте 76 лет. С онкологией он боролся несколько лет. Год назад появилась информация, что артист смог излечиться от страшного заболевания. Однако в январе этого года он рассказал, что все еще продолжает борьбу за жизнь.

