Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: очень похожа на маму

Дочери Алсу произвели большое впечатление на поклонников. Девочки растут настоящими красавицами.

12-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала популярной после участия в шоу "Голос". Девочка активно ведет свой инстаграм-аккаунт и радует новых поклонников снимками и видео.

Недавно Микелла опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой, 14-летней Сафиной. Для кадра девочки крепко обнялись. "Хорошо, что ты у меня есть", – подписала снимок юная певица.

Пользователи Сети обратили особое внимание на Сафину. Они отметили, что девочка с каждым годом все больше становится похожей на свою знаменитую маму. Некоторые же возразили. Мол, Микелла – вылитая Алсу, а старшая наследница певицы является копией отца.

Однако подписчики не стали спорить, что девочки очень красивые. "Стильные и яркие сестренки", "Принцессы", "Милашки", "Хорошенькие", – отметили подписчики.

Напомним, помимо двух дочерей у Алсу есть сын, которого она родила в 2016 году от супруга Яна Абрамова. Мальчика назвали Рафаэлем.

Несмотря на то, что Алсу выкладывала уже несколько снимков с сыном, артистке удается скрывать, как он выглядит. В прошлом месяце она трогательно поздравила Рафаэля с четырехлетием.