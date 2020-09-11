"Доска": наследницу Ренаты Литвиновой высмеяли за откровенное фото

Наследница Ренаты Литвиновой, 19-летняя Ульяна Добровская решила показать, что уже стала совсем взрослой. Девушка поделилась смелым снимком в купальнике.

Ульяна выложила в свой инстаграм-аккаунт кадр с острова Корсика в Средиземном море. Она позировала в черном бикини, стоя по колено в море и распустив волосы.

Поклонники посчитали, что она – настоящая красавица, вся в знаменитую маму-актрису. Однако нашлось много тех, кто начал травить дочь Ренаты Литвиновой, найдя массу недостатков в ее фигуре. "Доска", "Обыкновенная", "Обычная фигура с антигрудью", "С толстыми руками и подмышками", – высмеяли юную блондинку хейтеры.

Отметим, за жизнью наследницы артистки в соцсети наблюдают более 26 тысяч подписчиков, но откровенные фото у нее практически не увидеть. К слову, некоторым фолловерам кажется, что со временем Ульяна становится все больше похожей на отца.

Напомним, Ульяна родилась в 2001 году. Она – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Отец девушки – бизнесмен Леонид Добровский. Для актрисы это был второй брак, который продлился несколько лет и закончился бурным разрывом.

Дочь артистки получила образование во Франции. Девушка любит моду, рисовать и вышивать. Кроме того, она уже снялась в нескольких фильмах. Зрители отмечали, что из Ульяны могла бы получиться хорошая актриса.

