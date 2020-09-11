"Доска": наследницу Ренаты Литвиновой высмеяли за откровенное фото

Ульяна выложила в свой инстаграм-аккаунт кадр с острова Корсика в Средиземном море. Она позировала в черном бикини, стоя по колено в море и распустив волосы.
Поклонники посчитали, что она – настоящая красавица, вся в знаменитую маму-актрису. Однако нашлось много тех, кто начал травить дочь Ренаты Литвиновой, найдя массу недостатков в ее фигуре. "Доска", "Обыкновенная", "Обычная фигура с антигрудью", "С толстыми руками и подмышками", – высмеяли юную блондинку хейтеры.
Отметим, за жизнью наследницы артистки в соцсети наблюдают более 26 тысяч подписчиков, но откровенные фото у нее практически не увидеть. К слову, некоторым фолловерам кажется, что со временем Ульяна становится все больше похожей на отца.
Напомним, Ульяна родилась в 2001 году. Она – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Отец девушки – бизнесмен Леонид Добровский. Для актрисы это был второй брак, который продлился несколько лет и закончился бурным разрывом.
Дочь артистки получила образование во Франции. Девушка любит моду, рисовать и вышивать. Кроме того, она уже снялась в нескольких фильмах. Зрители отмечали, что из Ульяны могла бы получиться хорошая актриса.
Популярные темы форума
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Зара сидит на гречке
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Вы когда нибудь уводили мужика?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Приключение Буратино "помните фильм?