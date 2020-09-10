Марина Кравец восхитила первым видео с дочерью

В апреле этого года 36-летняя Марина Кравец стала мамой, однако дочку еще ни разу поклонникам не показывала. И вот, наконец, в своем инстаграм-аккаунте звезда экрана опубликовала забавное видео с супругом Аркадием Водаховым и наследницей Вероникой.
Правда, отец малышки находится за кадром, зато видны ножки и ручки девочки. Марина Кравец обедает, а в это время муж наводит ножки дочурки на маму, как "ружье". "Вот мы и нашли тебя, Красная моль!" – пошутил продюсер. Ведущая ответила, что не боится их. И через мгновение упала, получив "пулю".
"Папа с дочкой развлекаются", – подписала ролик знаменитость. Фолловеры пришли в восторг от семейных кадров. Они уверены, что за смешное видео Марине Кравец надо вручить премию "Оскар". "Посмотрела раз 17. Хохочу!", "Как перестать это смотреть?!" – по-достоинству оценили видео подписчики.
Марина Кравец признается, что до сих пор привыкает к появлению дочки. Она отмечала, что с девочкой карантин прошел практически незаметно. Каждый день у них в семье было что-то новое: звуки, взгляды, мимика и навыки малышки.
"Это невероятно круто! Похоже, это и есть счастье!" – делилась Марина Кравец.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Стоит ли получать российское гражданство?
Говядина или курица?
Валентина имя для дочки