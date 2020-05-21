Недавно ставшая матерью Кравец захотела другого ребенка

Не так давно Марина Кравец стала мамой. Она рассказала журналистам, что в восторге от нового опыта.

В начале апреля у артистки и ее продюсера Аркадия Водахова на свет появилась дочь, которую назвали Вероникой. Для многих это стало полной неожиданностью. Как отметила звезда, они с мужем долго не могли определиться, как назвать новорожденную. Однако выбранное имя понравилось всем родственникам, также оно прекрасно сочетается с фамилией и отчеством.

Пока будущие родители составляли списки с женскими вариантами имени, они решили набросать возможные имена и для будущего наследника. Марина Кравец отметила, что готова стать матерью во второй раз – молодые родители теперь мечтают о сыне. Впрочем, супруги не спешат, ведь малышке пока нужно повышенное внимание. "Мы оба в целом за, тем более, что список с мужскими именами уже есть", – говорит звезда.

В беседе с журналистами актриса отметила, что Аркадий Водахов присутствовал на родах. Он успокаивал жену и всячески подбадривал. Как отметила Кравец, она безумно рада, что взяла мужа в палату.

Собеседник юмористки вспомнил, что два года назад звезда говорила: если она родит ребенка, муж подарит шубу. Девушка уточнила, что пока меховое изделие не куплено. "Возможно, если бы я родила зимой... Но я подниму этот вопрос ближе к сезону", – пошутила Марина Кравец.