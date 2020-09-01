Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Вторник
1 сентября
Лента новостей
13:02
У белорусской оппозиции остался единственный шанс победить Лукашенко
12:59
Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество
12:56
Новый выход Лукашенко с автоматом высмеяли в Сети
12:55
"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян
12:53
Под Москвой загорелась квартира
12:47
"Буду Раисой Максимовной": стало известно о связи Хаматовой с Горбачевым
12:40
Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" рассекретила внебрачную дочь
12:18
"Носа практически нет": дочь Маликова разнесли за фальшь
12:05
В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии
11:51
Звезда "Презумпции невиновности" Кирилл Рубцов прокомментировал слухи о романе с непутевой невесткой Татьяны Васильевой
11:46
Ни мужчина, ни женщина: пришедшая в суд Дапкунайте стала человеком "среднего пола"
11:40
Бородина пришла в школу без штанов
11:36
На акции Башкирской содовой компании наложен арест
11:16
Налетчики ограбили ювелирный магазин в Петербурге
11:11
Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией
11:02
Коронавирусом в России заразились более миллиона человек
10:55
Звезда сериала "Давай найдем друг друга" Александра Никифорова оказалась в больнице после съемок
10:49
Вскрылись угрозы мужа Легкоступовой в адрес ее дочери
10:16
"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой
10:11
Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии
09:59
Определен пол будущего ребенка беременной Подольской
09:31
В России резко подорожал важный продукт
09:17
"Паскудникам!": Певцов впал в ярость из-за грязной лжи
09:10
Виктория Исакова показала долго скрываемую дочь
08:48
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября: все подробности
08:45
В России умер известный писатель
08:38
Кабаева оскандалилась из-за Лукашенко
08:13
Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам
07:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 сентября 2020 года
06:39
Похудевшего Шуру призвали выбросить из гардероба вещи для пышных людей
04:27
Молодящуюся Ротару разнесли в пух и прах
02:14
Кафельникова оголилась перед камерой: Проснулась чертовски сексуальной
00:18
Популярная певица откровенно о жизни с ДЦП: Врачи говорили, что я скоро умру
22:04
В Астрахани машина местного жителя провалилась в яму на дороге
22:00
Белорусский политолог предрек скорое поражение оппозиции
21:54
В Красноуфимске подросток пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса
21:43
Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
21:42
Онколог назвал причину проблем со слухом у Корчевникова: Опухоль исключена
21:26
Тихановская сделала предупреждение Путину
20:38
Кемеровчанка обворовала ребенка-инвалида средь бела дня
20:12
Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению
20:10
Ефремов обвинил злопыхателей в монтаже видео с покаянием: Я не виноват
19:50
Страны Прибалтики запретили въезд Александру Лукашенко
19:19
Пьяный житель Клина убил соседку в ходе ссоры
19:14
Билан рассказал о прибавлении и показал малышей: Многодетный отец!
18:51
Сотникова оправдала отказавшегося признавать вину в ДТП Ефремова
18:35
В Петербурге из-за возгорания эвакуировали школу
17:49
"У него была депрессия без меня": Решетова вернулась к Тимати
17:48
44-летняя Захарова в бикини возбудила россиян
17:34
В Балашихе при демонтаже окна погиб рабочий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
Тихановская сделала предупреждение Путину
Лукашенко нашел способ покончить с протестами
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя
Шоу-бизнес

"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян

Алсу. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Алсу показала поклонникам фото с отдыха. Они отметили, что ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, сильно преобразился в лучшую сторону.
прочитано 263 раза

На снимке мужчина нежно обнимает звезду за талию. Они стоят на фоне морского пейзажа, счастливо улыбаясь. Интересно, что певица Алсу признавалась, что ее супруг терпеть не может фотографироваться. На сей раз Ян сделал исключение.

ПО ТЕМЕ

"Несут в мир негатив": Алсу вскипела из-за травли хейтеров

Алсу перестала скрывать трехлетнего сына

Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Многие отметили, как похудел и помолодел предприниматель. "Яна просто не узнать, как он похудел!", "И щетина идет", "Вы удивительная пара! С годами только молодеет", "Выглядите-то отлично. А вот с Яном что? Не узнать его, как пацан стал", "Яна просто не узнать!" – высказались подписчики певицы Алсу.

Недавно звездная пара отметила 14-летие совместной жизни. У них подрастают трое детей – дочери Микелла, Сафина и сын Рафаэль. Напомним, в прошлом году в СМИ начали распространяться слухи, что супруг якобы изменяет певице Алсу. Тогда исполнительница опровергла предположения сплетников.

Ранее знаменитость поделилась редким семейным снимком. Уникальность кадра в том, что артистка еще ни разу не публиковала в Сети фотографии, на которых ее близкие были бы в полном составе. Певица на фото держит на руках маленького сына. Рафаэль появился на свет в 2016 году в одной из израильских клиник.

Как писали "Дни.ру", недавно певицу Алсу вывели из себя злопыхатели, которые пишут ей гадости в соцсети Звезде пришлось поставить хамов на место. Знаменитость обычно не реагирует на нападки хейтеров, но все же она решила дать им отпор. В своем инстаграм-аккаунте артистка посвятила недоброжелателям гневный пост. По словам исполнительницы, злиться – это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой. Звезда призвала хейтеров задуматься об этом.

Автор: 1 сентября 2020, 12:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Метаморфозы певицы Алсу

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии
Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии
Кабаева оскандалилась из-за Лукашенко
Белорусский политолог предрек скорое поражение оппозиции

Шоу-бизнес

"Буду Раисой Максимовной": стало известно о связи Хаматовой с Горбачевым
"Носа практически нет": дочь Маликова разнесли за фальшь
Ни мужчина, ни женщина: пришедшая в суд Дапкунайте стала человеком "среднего пола"
Бородина пришла в школу без штанов

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

Как жила безвременно ушедшая певица
Шоу-бизнес

"Буду Раисой Максимовной": стало известно о связи Хаматовой с Горбачевым

Актриса сама сообщила подробности
Шоу-бизнес

Вскрылись угрозы мужа Легкоступовой в адрес ее дочери

Мужчина вел себя очень агрессивно
Шоу-бизнес

Ни мужчина, ни женщина: пришедшая в суд Дапкунайте стала человеком "среднего пола"

Актриса объяснила случившееся

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+