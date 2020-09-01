"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян

Певица Алсу показала поклонникам фото с отдыха. Они отметили, что ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, сильно преобразился в лучшую сторону.

На снимке мужчина нежно обнимает звезду за талию. Они стоят на фоне морского пейзажа, счастливо улыбаясь. Интересно, что певица Алсу признавалась, что ее супруг терпеть не может фотографироваться. На сей раз Ян сделал исключение.

Многие отметили, как похудел и помолодел предприниматель. "Яна просто не узнать, как он похудел!", "И щетина идет", "Вы удивительная пара! С годами только молодеет", "Выглядите-то отлично. А вот с Яном что? Не узнать его, как пацан стал", "Яна просто не узнать!" – высказались подписчики певицы Алсу.

Недавно звездная пара отметила 14-летие совместной жизни. У них подрастают трое детей – дочери Микелла, Сафина и сын Рафаэль. Напомним, в прошлом году в СМИ начали распространяться слухи, что супруг якобы изменяет певице Алсу. Тогда исполнительница опровергла предположения сплетников.

Ранее знаменитость поделилась редким семейным снимком. Уникальность кадра в том, что артистка еще ни разу не публиковала в Сети фотографии, на которых ее близкие были бы в полном составе. Певица на фото держит на руках маленького сына. Рафаэль появился на свет в 2016 году в одной из израильских клиник.

Как писали "Дни.ру", недавно певицу Алсу вывели из себя злопыхатели, которые пишут ей гадости в соцсети Звезде пришлось поставить хамов на место. Знаменитость обычно не реагирует на нападки хейтеров, но все же она решила дать им отпор. В своем инстаграм-аккаунте артистка посвятила недоброжелателям гневный пост. По словам исполнительницы, злиться – это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой. Звезда призвала хейтеров задуматься об этом.