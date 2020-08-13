"Несут в мир негатив": Алсу вскипела из-за травли хейтеров

Певицу Алсу вывели из себя злопыхатели, которые пишут ей гадости в соцсети Звезде пришлось поставить хамов на место.

Знаменитость обычно не реагирует на нападки хейтеров, но на сей раз она решила дать им отпор. В своем инстаграм-аккаунте певица Алсу посвятила недоброжелателям гневный пост.

Артистка обратилась ко всем, кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя других. Она отметила, что увидела высказывание, которое ей захотелось переадресовать людям с модным определением "хейтеры". "Людям, которые несут в мир негатив, злость, зависть и презрение, зачастую без повода", – заявила исполнительница.

Она добавила, что эти люди зачастую даже не знают человека, на которого выливают свои помои в виде едких слов. По словам певицы Алсу, злиться – это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой. Звезда призвала хейтеров задуматься об этом.

Также знаменитость напомнила, что все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную. Примечательно, что совсем недавно певица Алсу опубликовала фото с четырехлетним сыном Рафаэлем. Можно предположить, что кто-то из пользователей Сети посмел обидеть ребенка артистки злым комментарием, и это вывело звезду из себя. Но так это или нет, неизвестно.