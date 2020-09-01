Кафельникова оголилась перед камерой: Проснулась чертовски сексуальной

Алеся Кафельникова в личном блоге выложила новый снимок с тематической фотосессии. Девушка предстала в дерзком образе.

На фото дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в луке, состоящем только из черных вещей. На модели кожаные шорты с высокой посадкой и короткая форменная куртка нараспашку. Одежда лишь слегка прикрывает грудь Алеси. Прическа выполнена в стиле мокрой укладки, а глаза густо подведены.

В подписи к фото Кафельникова заявила, что проснулась сегодня чертовски сексуальной. Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка. "Бэтгерл (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Богиня", "Шикарная", "Терминатор", "Алесь, ну это просто айс", "Описание просто муд, на каждый день", – заявили в комментариях.

Алеся Кафельникова не стесняется раздеваться перед камерой. Пожалуй, самой горячей была фотосессия для июльского номера модного журнала. На нем модель предстала полностью обнаженной, причем с пикантного ракурса. Девушка лежала на подоконнике. Интимные места были прикрыты лишь ногой.

Последнее время Алеся Кафельникова пытается восстановить карьеру модели, которая пошла под откос после того, как она увлеклась запрещенными веществами. Чтобы справиться с зависимостью, девушка удалила соцсети и уехала на Бали. Сейчас дочь теннисиста уверяет, что перестала употреблять.