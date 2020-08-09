Дочь Ксенофонтовой затмила мать на сцене

Девятилетняя Софья Рыжих выступила с мамой-актрисой и произвела фурор. Поклонники Елены Ксенофонтовой очаровались талантом девочки.



Елена Ксенофонтова сыграла с юной наследницей в спектакле "Три ведра снега". Событие состоялось 7 августа в московском театре "DOC на острове". Опытная актриса призналась, что выступление прошло для нее волнительно. Она поблагодарила коллег-партнерш по картине и призналась им в нежной любви.



Маленькая звезда спектакля Софья блестяще исполнила роль второго плана. Девочка так увлеклась театральной игрой, что продолжила петь на улице после дебюта. По словам её звездной мамы, маленькой актрисе не хватило времени, чтобы удовлетворить творческие амбиции.

Фанаты Елены были поражены невероятным потенциалом ее наследницы. Воодушевленные пользователи Сети выразили своё мнение по поводу Софьи.

"Сонечка просто Звезда", " Будущая большая артистка",, " Достойная смена, девочка талантлива!", " Такая нежная, воздушная, как пирожное безе", " Лена, ну что за артистка, Сонечка! Дай Бог процветать таланту!", "Какая у Вас, Елена, бесконечно красивая, одухотврренная девочка, с какой то небесной, чистой и настоящей красотой, светится ребенок!", – написали фолловеры Ксенофоновой.