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На могиле Раневской происходит необъяснимое

На могиле Раневской происходит необъяснимое

Фаина Раневская. Фото: Valery Khristoforov/Russian Look/globallookpress.com
Журналисты выяснили, в каком состоянии находится могила Фаины Раневской. Оказалось, что оттуда периодически исчезает один предмет.
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Легендарная актриса похоронена на Донском кладбище Москвы вместе с сестрой Изабеллой. На памятнике лежит маленькая бронзовая фигурка пса по кличке Мальчик. Фаина Раневская безумно любила своего питомца.

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Выяснилось, что вандалы постоянно воруют статуэтку, но необъяснимым образом она снова появляется на могиле артистки. Собака провожала хозяйку в последний путь, следуя за похоронной процессией. Мальчик пережил Фаину Раневскую на два года, пишет "Экспресс-газета".

О личной жизни актрисы ходят легенды. К мужчинам она относилась прохладно – возможно, ей просто не везло. Своей единственной любовью Фаина Раневская считала наставницу, актрису Павлу Вульф.

В последние годы звезда театра и кино жила небогато. Она тратила довольно приличную пенсию с умом: часть отдавала человеку, который выгуливал Мальчика, часть уходила на лекарства, часть – в Дом ветеранов сцены. На оставшееся звезда покупала еду и сигареты и оплачивала услуги ЖКХ.

Фаина Раневская умерла в 1984 году из-за оторвавшегося тромба. Легенде отечественного кино и сцены было 87 лет. Ее меткие ироничные высказывания давно стали афоризмами, а талантом актрисы до сих пор восхищаются миллионы.

Автор: 5 августа 2020, 09:36 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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