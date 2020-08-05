На могиле Раневской происходит необъяснимое

Журналисты выяснили, в каком состоянии находится могила Фаины Раневской. Оказалось, что оттуда периодически исчезает один предмет.

Легендарная актриса похоронена на Донском кладбище Москвы вместе с сестрой Изабеллой. На памятнике лежит маленькая бронзовая фигурка пса по кличке Мальчик. Фаина Раневская безумно любила своего питомца.

Выяснилось, что вандалы постоянно воруют статуэтку, но необъяснимым образом она снова появляется на могиле артистки. Собака провожала хозяйку в последний путь, следуя за похоронной процессией. Мальчик пережил Фаину Раневскую на два года, пишет "Экспресс-газета".

О личной жизни актрисы ходят легенды. К мужчинам она относилась прохладно – возможно, ей просто не везло. Своей единственной любовью Фаина Раневская считала наставницу, актрису Павлу Вульф.

В последние годы звезда театра и кино жила небогато. Она тратила довольно приличную пенсию с умом: часть отдавала человеку, который выгуливал Мальчика, часть уходила на лекарства, часть – в Дом ветеранов сцены. На оставшееся звезда покупала еду и сигареты и оплачивала услуги ЖКХ.

Фаина Раневская умерла в 1984 году из-за оторвавшегося тромба. Легенде отечественного кино и сцены было 87 лет. Ее меткие ироничные высказывания давно стали афоризмами, а талантом актрисы до сих пор восхищаются миллионы.