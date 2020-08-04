Муж Савельевой отказался сотрудничать с театром "Современник" после ухода Гармаша

Около недели назад стало известно, что Сергей Гармаш ушел из "Современника", в котором прослужил больше 30 лет. Из-за решения актера пострадали многие постановки театра, теперь под угрозой еще одна. Кирилл Сафонов, по слухам, отказался от участия в спектакле "Двое на качелях".

Приглашенный актер должен был выступать на одной сцене с Кристиной Орбакайте, которая заменила Чулпан Хаматову. Однако, судя по разным данным, этого не случится. Пока не ясно, почему супруг певицы Саши Савельевой принял такое решение. Возможно, его отпугнула и без того напряженная атмосфера в "Современнике".

После смерти Галины Волчек, которая возглавляла театр не одно десятилетие, новым руководителем стал Виктор Рыжаков. Видение режиссера пошло вразрез с мнением некоторых старожилов театра. Сергей Гармаш опубликовал открытое письмо и сообщил об уходе из "Современника". По словам актера, он не готов подстраиваться под принципы работы новичка.

Коллеги артиста восприняли заявление как трагедию, однако Чулпан Хаматова, которая также служит в театре, отметила, что товарищ поступил по совести. Марина Неелова же усмотрела в действиях Сергея Гармаша ущемленное самолюбие. По словам звезды "Современника", вероятнее всего, актер метил на место Галины Волчек, однако ожидания не оправдались.

Стоит отметить, что театр сейчас переживает кризис, пусть и не первый в своей истории, но от этого не менее тяжелый. После смерти художественного руководителя грянул коронавирус, поставив всю сферу развлечений под угрозу. Следом в смертельное ДТП угодил Михаил Ефремов, затем труппу покинул Сергей Гармаш, теперь еще и Кирилл Сафонов, по слухам, отказался от сотрудничества. Вероятнее всего, в новом сезоне репертуар потеряет добрую половину своих классических постановок.