Снятый с другой женщиной муж Полины Гагариной странно объяснился

Расставание Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова обрастает неожиданными подробностями. Фотографа сняли в обществе другой женщины с ребенком, и он прокомментировал ситуацию.

Информация о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появилась в мае. Однако еще в конце прошлого года стали поговаривать о том, что в отношениях одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса не все ладно. Поводом стало то обстоятельство, что певица стала выходить в свет одна, а особо наблюдательные поклонники заметили, что она сняла обручальное кольцо.

Полина Гагарина не комментирует перемены в личной жизни, зато не молчит Дмитрий Исхаков. Фотограф признался, что они действительно расстались, но продолжают вместе воспитывать детей - общую дочь Мию и Андрея, сына Полины от первого брака.

А теперь Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ снимки в обществе незнакомки с ребенком в коляске. "Ну все, вот она слава (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Я теперь герой желтых хроник. Кстати, очень уважаю профессию журналиста, особенно такого рода 🔥 ну а теперь серъезно. Как же мне личную жизнь теперь строить?! И в тиндере не зарегистрируешься, спалят тут же 😂 что посоветуете?" – обратился к подписчикам Дмитрий.

Одни предложили не реагировать на инсинуации. Другие посоветовали расставить точки над "i" и закрыть вопрос. Третьи уверены, что следует игнорировать выпады пронырливых журналистов.

Многим реакция Исхакова показалась странной. Дескать, фотограф увильнул от темы, ведь он так и не сказал, действительно ли у него появились новые отношения после расставания с Полиной Гагариной.