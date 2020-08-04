"Ты объявил войну": Ахеджакову возмутил подогревающий хамство и агрессию Гармаш

"Современник" продолжает принимать удары судьбы – легенда разрушается на наших глазах. В конце декабря 2019 года умерла руководившая им 40 лет Галина Волчек. В июне 2020-го ведущий артист театра Михаил Ефремов попал в пьяную аварию и был отправлен под домашний арест. А теперь заявление об уходе написал Сергей Гармаш.

Лия Ахеджакова прочла резонансное письмо Сергея Гармаша, в котором он бросается громкими фразами: "Идет расправа над людьми", "Ситуация внутри труппы чудовищная", "Налицо очевидный раскол". Артист просто растаптывает родной театр.

"Твое послание похоже на донос, – обратилась Лия Меджидовна к Сергею Леонидовичу. – А если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер Виктор Рыжаков, и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило стучать на него в высоких кабинетах".

"Не стоило искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию, когда театр оказался в такой страшной ситуации из-за проклятой пандемии", – продолжила Ахеджакова в обращении к Гармашу.

"Ты объявил войну и по закону жанра – ты хороший артист! – гордо хлопнул дверью. Я пожелаю тебе всяческого добра", – завершила открытое письмо актриса.

Многие звезды "Современника" высказались о поступке Сергея Гармаша. При этом ни Чулпан Хаматова, ни Марина Неелова его решение об уходе не поддержали.

Актер пообещал отыграть спектакли сентябрьского репертуара, на который уже продаются билеты, но дольше задерживаться на Чистых прудах он не намерен. Гармаш зарабатывает миллионы в рекламе – на кусок хлеба ему хватит и без "Современника".