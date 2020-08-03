Муж Гагариной спровоцировал слухи о новом романе

Слухи о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались, появились в начале лета. Певица решила не комментировать перемены в личной жизни, а вот фотограф не скрывает, что в семье не все гладко.

Супруг артистки выступил с официальным заявлением. Он рассказал, что пара разъехалась, однако продолжает вместе воспитывать детей. Также периодически муж певицы пишет в личном блоге грустные тексты о любви.

Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что Дмитрий Исхаков после слухов о разводе с Полиной Гагариной стал публиковать довольно провокационные снимки. Все чаще на его странице появляются обнаженные девушки. Поклонники предположили, что фотограф будто пытается вызвать ревность у супруги.

Также недавно его заметили на прогулке с незнакомкой. Пара выглядела как молодая семья. Дмитрий Исхаков вез детскую коляску, а девушка несла годовалого ребенка. Молодые люди периодически держались за руки и выглядели довольно гармонично.

Позднее в брюнетке узнали одну из моделей фотографа. Снимки некой Екатерины уже появлялись на странице супруга Полины Гагариной. На них молодая мать сидит в траве и кормит грудью малыша. Журналистам удалось выяснить, что девушка не связана с шоу-бизнесом, а занимается финансами и предпринимательством.

Полина Гагарина, несмотря на настойчивые вопросы поклонников, предпочитает не комментировать ситуацию в семье. Певица заметно похорошела и еще сильнее постройнела. Девушка с удовольствием посещает светские мероприятия и выглядит абсолютно счастливой.