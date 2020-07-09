Семья погибшего Захарова отреагировала на отказ Ефремова признавать вину

Недавно актер Михаил Ефремов кардинально поменял свою риторику касательно того, что случилось с ним 8 июня 2020 года. Сначала актер записал видео, в котором извинялся перед родными Сергея Захарова, чью жизнь унесла авария, утроенная артистом. Однако позже законный представитель Ефремова заявил, что его подопечный своей вины не признает.
Сергей Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, поделился с журналистами позицией своих клиентов. Добровинский заявил, что раз вины Ефремова в случившейся трагедии нет, то и извинять его не за что, пишет НСН.
Адвокат добавил, что при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Стоит отметить, что и ранее близкие Захарова отказывались от любого рода денежных компенсаций со стороны Ефремова.
Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила, что по ее мнению, Михаил Ефремов не является ключевой фигурой в деле о смертельной аварии. Знаменитость считает, что ее коллегу намеренно напоили алкоголем и что-то подсыпали ему в спиртное, что и стало причиной трагедии.
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