"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж

Татьяна активно готовится ко второй свадьбе и занимается планирование всех мелочей. Ни для кого не секрет, что новый возлюбленный актрисы является звездой сериала "Кухня". Марк Богатырев не стал оглашать дату свадьбы, но подтвердил, что участвует в организации торжества.
Арнтгольц отказалась давать комментарии по поводу предстоящего бракосочетания. Наверное, все свободное время девушка тратит на выбор платья, макияжа и прически. Актриса спокойно относится к устоявшимся дресс-кодам, поэтому может явиться в ЗАГС в повседневной одежде.
Информация о том, что молодая пара намерена официально зарегистрировать брак, появилась в марте этого года. Поклонники Татьяны отметили, что девушка всегда была счастлива рядом с Марком, но с весны она как будто расцвела. Остается только гадать, предстоящая свадьба повлияла на моральное состояние актрисы или новые рабочие проекты.
Напомним, что отношения Богатырева с Арнтгольц завязались на съемках сериала "Наживка для ангела". Через полгода Татьяна представила актера родителям и близким друзьям. Коллеги по цеху долгое время скрывали взаимоотношения творческой пары и старались не влиять на развитие событий.
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