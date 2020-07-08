"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж

Актеры тщательно скрывали личную жизнь и долгое время не разглашали информацию, связанную с длительным романом. О том, что у Татьяны Арнтгольц завязались отношения с Марком Богатыревым, стало известно еще в декабре 2018 года. Тогда актриса впервые осмелилась выйти на публику с новым ухажером после неудачного брака с Иваном Жидковым.



прочитано 811 раз