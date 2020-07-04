"Мы не справимся": Бородина рассказала о сложном периоде в жизни

Ксения Бородина со стороны выглядит крайне уверенной в себе женщиной – кажется, ей любые горы по плечо. Однако за созданным образом скрывается обычная девушка, которая сильно нервничает, если ее успех под угрозой.



Накануне ведущая скандальной телестройки "Дом-2" Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу – пара уже пять лет находится в законном браке. Знаменитость вспомнила этот день и рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться влюбленным.

Оказалось, свидетельница всевозможных перипетий в отношениях других пар и настоящий эксперт в сердечных делах сама очень переживала в день свадьбы.

"Я даже объяснить не могу, откуда эта дрожь по телу, почему стучат зубы, и ты как на иголках", – откровенничает знаменитость.

Ксения Бородина рассказала, что так нервничала в этот день, что хотела успокоить себя алкоголем, но не могла – телеведущая выходила замуж, будучи на третьем месяце беременности.

При этом звездный жених тоже был в смятении – он потерял уверенность в себе и даже хотел отказаться от свадебного танца. Курбан был уверен, что новоиспеченному семейству не удастся хорошо станцевать, и они опозорятся.

"Может не будем танцевать танец жениха и невесты? Я наступлю тебе на ногу, мы не справимся", – причитал жених по пути на церемонию.

Впрочем, в итоге все получилось отлично. Как призналась Ксения Бородина, свадьба прошла именно так, как она мечтала в детстве. Танец влюбленным тоже удался. Телеведущая даже поделилась архивным видео с этой части мероприятия.