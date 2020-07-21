"С мамой жить дешевле!": сын переехал на квартиру к Кате Семеновой

Наследник Кати Семеновой, 34-летний Иван вернулся жить к знаменитой матери. Певица рассказала, что заставило его пойти на такой шаг.



Выяснилось, что у мужчины возникли серьезные обстоятельства, заставившие переехать в однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы к родительнице. Произошло это по их общему согласию – Катя Семенова и Иван решили, что так им обоим будет удобнее.

Тесноты и дискомфорта с приездом наследника звезда не ощущает. Переезжать она никуда не намерена. Ведь это ее дом, где прошло все детство.

Катя Семенова отметила, что в стране сейчас трудное время, и у сына возникли финансовые сложности. "Снимать квартиру дорого, а с мамой жить дешевле!" – поделилась причиной переезда мужчины знаменитость.

Отметим, некоторое время назад Катя Семенова заинтриговала поклонников сообщением о том, что в ее квартире поселился мужчина. Поклонники подумали, что после развода с юмористом Михаилом Церишенко она съехалась с новым возлюбленным. Однако слухи не оправдались.



У Ивана растет сын Матвей, которому уже 11 лет. С его матерью они разошлись четыре года назад.

