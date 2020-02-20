"Вонючая сенсация": Катя Семенова рассказала о госпитализированном сыне

Недавно единственный наследник певицы Кати Семеновой попал в больницу. Сообщалось, что Ивана сразил инсульт. Артистка расставила точки над i, записав видео.

Катя Семенова обнародовала видео, в котором прокомментировала события, относящиеся к ее сыну Ивану Батурину. Для начала она обратилась к журналистам, которых назвала "говноедами". "Дорогие друзья! Если говорить об инсультах, то, я думаю, у вас, у основной массы, случился давно уже инсульт души", – заявила артистка.

Она посоветовала не распространять непроверенную информацию и не лезть в чужие жизни. "Неужели вам действительно только в говне хочется ковыряться? Меня это несколько расстраивает", – призналась звезда.

"Какая-то санитарка захотела заработать денег. Сколько вы ей дели? Три тысячи? Я думаю, ей уже можно подумывать о шубе. Спасибо вам, дорогие!" – съязвила певица.

Затем Катя Семенова обратилась к "нормальным людям" и призвала не верить прессе. "Ребят, я знаю, что кто-то волнуется. Люди попадают в больницу по разным причинам. Мы легли в больницу на три дня", – отметила исполнительница. Причину госпитализации она не уточнила.

В заключение певица снова вспомнила о недобросовестных журналистах. "Если говноедам нужна какая-то вонючая сенсация, а не то, что, допустим, у меня на днях выходят два диска, винил и CD, то давайте так. У меня второй день дикая срачка, надо с этим что-то делать. Всем большой привет", – завершила видеообращение в "Инстаграм" Катя Семенова.

Добавим, что Иван Батурин пошел по стопам родителей. Он посвятил себя творчеству: стал музыкантом, продюсером и звукорежиссером.