Фото нежностей в койке Малинина с женой "слили" в Сеть

Певец Александр Малинин женат третий раз. В феврале с Эммой Малининой они отметили жемчужную свадьбу – 30 лет вместе. У них есть общие дети и внуки. И страсти в отношениях быт и наследники, очевидно, не убавили. Да и в постели нет проблем.
Александру Малинину идет 62-й год. Его жене – 58 лет. Судя по горящим глазам и счастливым улыбкам, они молоды душой и телом. Лучшее тому подтверждение – фото их нежностей в спальне, которое появилось в социальных сетях. "Чтобы проснуться в хорошем настроении, стоит позаботиться об этом с вечера", – подписала кадр из койки Эмма.
Правда, не все подписчики жены знаменитого певца оценили кадр. "Все отлично в вашей семье, приятно смотреть на вас всех, но койка, мне кажется, – лишнее, личное", "Еще бы прямой эфир из спальни устроили", – пишут недоумевающие люди.
Сегодня, когда концертов и гастролей нет, а привлекать внимание к себе надо, кажется, что все средства хороши. Даже выставленные в кадр голые ноги!
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