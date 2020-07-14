Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования

В Португалии сотрудники правоохранительных органов ведут расследование в отношении десятилетнего сына футболиста Роналду. Причиной стала видеозапись, на которой мальчик управляет гидроциклом.
Скандальный ролик появился на странице сестры спортсмена в социальных сетях, позже пост был удален. По законодательству Португалии для управления гидроциклом необходимо иметь лицензию, которую могут получить только взрослые граждане, сообщает RT.
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