Мария Кожевникова решила начать закалять детей

Известная актриса 35-летняя Мария Кожевникова приняла решение вплотную заняться здоровьем детей. Для этого она решила научить их закаляться.



Как призналась Мария, она только недавно начала следить за своим внешним видом, стала регулярно посещать врачей и решила, что нужно вплотную заняться не только собой, но и здоровьем сыновей. Актриса хотелось бы поднять иммунитет детей с помощью закаливания.

А чтобы узнать, как правильнее приступить к этому процессу актриса обратилась за советом к своим подписчикам в Instagram: "Друзья, помогите мне! Я решила заниматься не только своим иммунитетом, но и детей! Хочу начать их закаливать. Может кто-то знает профессионалов в это деле?! Или может закаливали своих деток?! Расскажите".

Надо сказать, что поклонники с радостью пришли на помощь Марии и буквально завалили ее советами, а также делились собственным опытом, который не всегда был положительным: "Хоккей, вдыхание холодного влажного воздуха лучшее закаливание для верхних дыхательных путей", "Помню меня в детстве закаливали, холодная вода ведро на голову, жесть, беганье по снегу в носках, потом сопли", "Мы закалились недавно в баcсейне во дворе, теперь с температурой".



Напомним, что Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым и воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.