Мария Кожевникова решила начать закалять детей

Как призналась Мария, она только недавно начала следить за своим внешним видом, стала регулярно посещать врачей и решила, что нужно вплотную заняться не только собой, но и здоровьем сыновей. Актриса хотелось бы поднять иммунитет детей с помощью закаливания.
А чтобы узнать, как правильнее приступить к этому процессу актриса обратилась за советом к своим подписчикам в Instagram: "Друзья, помогите мне! Я решила заниматься не только своим иммунитетом, но и детей! Хочу начать их закаливать. Может кто-то знает профессионалов в это деле?! Или может закаливали своих деток?! Расскажите".
Надо сказать, что поклонники с радостью пришли на помощь Марии и буквально завалили ее советами, а также делились собственным опытом, который не всегда был положительным: "Хоккей, вдыхание холодного влажного воздуха лучшее закаливание для верхних дыхательных путей", "Помню меня в детстве закаливали, холодная вода ведро на голову, жесть, беганье по снегу в носках, потом сопли", "Мы закалились недавно в баcсейне во дворе, теперь с температурой".
Напомним, что Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым и воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Девушка весит 89 кг
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
Нянька шпилится с афганцем
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?
Убили кошку редкой породы и очень дорогую