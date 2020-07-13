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Мария Кожевникова решила начать закалять детей

Мария Кожевникова решила начать закалять детей

Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Известная актриса 35-летняя Мария Кожевникова приняла решение вплотную заняться здоровьем детей. Для этого она решила научить их закаляться.
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Как призналась Мария, она только недавно начала следить за своим внешним видом, стала регулярно посещать врачей и решила, что нужно вплотную заняться не только собой, но и здоровьем сыновей. Актриса хотелось бы поднять иммунитет детей с помощью закаливания.

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Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

А чтобы узнать, как правильнее приступить к этому процессу актриса обратилась за советом к своим подписчикам в Instagram: "Друзья, помогите мне! Я решила заниматься не только своим иммунитетом, но и детей! Хочу начать их закаливать. Может кто-то знает профессионалов в это деле?! Или может закаливали своих деток?! Расскажите".

Надо сказать, что поклонники с радостью пришли на помощь Марии и буквально завалили ее советами, а также делились собственным опытом, который не всегда был положительным: "Хоккей, вдыхание холодного влажного воздуха лучшее закаливание для верхних дыхательных путей", "Помню меня в детстве закаливали, холодная вода ведро на голову, жесть, беганье по снегу в носках, потом сопли", "Мы закалились недавно в баcсейне во дворе, теперь с температурой".

Напомним, что Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым и воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.

Автор: 13 июля 2020, 04:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Родившая Кожевникова вывела в свет детей

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