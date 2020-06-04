Плюс 20 лет: состарившийся Прилучный поверг в шок внешним видом

Павел Прилучный сообщил, что у него режим самоизоляции завершился. Актер приступил к съемкам фильма "ФАУ-2: Побег из ада", режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов. Фильм расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве. Главная роль досталась Прилучному.
Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, которое снял в самолете, а позже выложил селфи с площадки. На фото Павел запечатлен уставшим. На лице заметны глубокие морщины, которые делают его старше на 20 лет.
Многие могли удивиться и предположить, что актер очень постарел. Однако это всего лишь грим. Стоит отметить, что специалисты поработали хорошо.
Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже начали бракоразводный процесс. 1 июня они должны были посетить первое судебное заседание. Супругам удалось наладить контакт, Агата надеется решить все мирным путем. Последняя беседа по заявлению о расторжении брака состоится 15 июня.
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