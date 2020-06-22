Алсу сообщила о тяжелом диагнозе ребенка: Не могу спокойно спать!

Алсу занялась благотворительностью. Певица пожертвовала определенную сумму на лечение тяжелобольных детей.

Алсу вновь привлекла внимание поклонников к важным проблемам. Певица опубликовала фотографию годовалого малыша, которому поставили страшный диагноз – остеопетроз (мраморная болезнь). При таком недуге ребенок сначала слепнет, у него начинаются проблемы со слухом, после этого наблюдается гниение костей.

Знаменитость призналась, что уже сделала несколько переводов, в том числе и на счет этого мальчика. Алсу очень переживает за здоровье малыша. "Эти глаза ангелочка не дают мне спокойно спать уже какое-то время", – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.

Она печалится, что не может помочь всем больным детям, именно поэтому просит своих подписчиков тоже совершить пожертвования.

Напомним, ранее пользователи Сети негативно восприняли призыв Алсу "скидываться" на лечение больных детей. Некоторые считают, что у певицы достаточно денег, чтобы спасти их жизни, а и без того обнищавший простой народ не располагает такими средствами.

Позже певица отметила, что просит о помощи не всех людей, а только тех, кто действительно может перевести какую-либо сумму тяжелобольному ребенку. По ее мнению, важно делать подобные публикации.