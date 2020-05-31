"Солнышко": дочь Алсу очаровала россиян

Дочь певицы Алсу стала популярной после участия в шоу "Голос.Дети". Микелла уже в раннем возрасте столкнулась с волной критики окружающих. Девочка признавалась, что не ожидала столь пристального внимания к своей персоне. Неудивительно, что маленькую певицу заметили многие пользователи сети. Благодаря звездной маме и таланту Микелла приобрела еще большую популярностью.
12-летняя дочь Алсу на странице в Инстаграме опубликовала свою детскую фотографию. Поклонники не смогли устоять и "засыпали" певицу лестными комментариями. Девочку прозвали "лапочкой", "цыпленочком сладким" и "прекрасным солнышком".
"Микеллочка, солнышко прекрасное наше, какие вы с Сафиночкой красивые как и мамочка красавица. радуюсь глядя на вас всех", – прокомментировали фото ярые фанаты.
Несколько дней назад Микелла призналась, что благодаря самоизоляции освоила новое хобби. Теперь маленькая певица экспериментирует с собственным имиджем и осваивает азы креативного макияжа. Пока Микелла оттачивает мастерство исключительно на себе. Остается только ждать, когда в Инстаграме Алсу появятся фотографии с творчеством дочери. Результаты экспериментов поклониики могут увидеть на личной странице девочки.
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