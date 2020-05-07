Надо успеть: Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина

"Я сегодня как никогда много работаю, – рассказал Никас в интервью "Дни.ру". – Недели три назад решил написать портрет нашего премьер-министра Михаила Мишустина, зная его давно как человека профессионального и порядочного. Было сделано множество набросков, и уже начал писать большой живописный портрет. А в процессе написания узнал, что премьер заболел коронавирусом".
Сегодня Сафронов день и ночь занят работой. Он смотрит не только на фотографии премьер-министра, но и на записи его выступлений в интернете. Для художника крайне важно точно уловить мимику, настроение, характер своего героя.
"Я уверен, что он поправится, и я с удовольствием преподнесу ему картину, чтобы поддержать Михаила Владимировича. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления", – улыбается Сафронов. – Надо поскорее закончить портрет!"
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