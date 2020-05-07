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Кафельникова похвалилась дорогим подарком от избранника

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a/
Алеся Кафельникова получила от своего нового парня Владимира Новицкого мотоцикл. Модель пришла от такого сюрприза в восторг.
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В своем инстаграм-аккаунте дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова похвасталась двухколесным "другом". "Мне купили мотик", – сообщила она.

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 Алеся Евгеньевна Кафельникова

Алеся Евгеньевна Кафельникова Модель

Стоимость мотоцикла колеблется в районе ста тысяч рублей, передает "Экспресс газета". Для многих россиян это огромная сумма, и такой подарок позволить себе может далеко не каждый.

Но для бойфренда Алекси Кафельниковой это не такие уж большие деньги. Ведь он является сыном одного из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" Евгения Новицкого.

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a/

Напомним, в марте Алеся Кафельникова оказалась во Франции, однако там из-за пандемии коронавируса начали закрывать на карантин многие заведения, в том числе курорт Куршевель, где она отдыхала. Вскоре модель вернулась в Россию.

Как писали "Дни.ру", ранее дочь теннисиста радовала поклонников фотографиями из деревни во Владимирской области. Там Алеся Кафельникова была волонтером благотворительного фонда.

Автор: 7 мая 2020, 06:01
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Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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