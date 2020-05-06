Кафельникова возбудила народ снимком из постели

Модель показала красивое фото, сделанное в постели. Ее сравнили с итальянской актрисой Орнеллой Мути.

В марте Алеся Кафельникова оказалась во Франции, однако там из-за пандемии коронавируса начали закрывать на карантин многие заведения, в том числе курорт Куршевель, где она отдыхала. Модель решила отправиться в Дубай, чтобы переждать сложную ситуацию в мире. Но режим самоизоляции многие страны продолжают соблюдать, поэтому Алеся вернулась в Россию. Последние несколько дней дочь прославленного теннисиста радовала поклонников фотографиями из деревни во Владимирской области. Там она была волонтером благотворительного фонда.

Однако один из последних снимков был более привычным для модели. Кафельникова выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, где запечатлена в постели. Интимные места модель скрыла одеялом. На ее лице качественный макияж, который делает ее похожей на звезду итальянского кино Орнеллу Мути, пишет Пятый канал.

Поклонники впечатлились профессиональным снимком и красотой девушки. Некоторые подписчики вспомнили бывшего избранника Алеси рэпера Фараона. "Дерзкая!", "Красотка", "Ты просто космос", "Фараон такую богиню потерял", – написали фолловеры.