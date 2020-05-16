Подавшая на развод Муцениеце не хочет называть имя Прилучного

16 мая Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным. Такая информация стала доступна на сайте Головинского районного суда. Также об этом рассказала сама актриса во время беседы с Анной Банщиковой в прямом эфире "Инстаграма".
Недавно Агата жалела, что расстается с мужем после многолетних отношений. Она даже посвящала стихи возлюбленному. Но теперь девушка даже не хочет произносить имя Прилучного всух. В разговоре с Банщинковой Муцениеце называла актера "человеком на букву "П".
Агата решила запустить свое ютуб-шоу "Честный развод", целью которого будет помощь и поддержка тех, кто переживает сложный период в жизни. Кстати, многие считают, что актриса решила заработать на собственном несчастье. Тем временем Павел никак не комментирует расставание с Агатой.
"Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", – сказала Агата.
Интересно, что в дальнейшем бывшим супругам придется работать вместе. Они принимают участие в съемках сериала "В клетке". Второй сезон кинокартины уже написан. Поскольку Прилучный является продюсером сериала, Муцениеце надеется, что ее не выгонят из проекта.
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