Подавшая на развод Муцениеце не хочет называть имя Прилучного

Этой весной Агата Муцениеце шокировала общественность опубликованным видео, где она в слезах рассказала о неадекватном поведении Павла Прилучного. Актриса призналась, что супруг поднял на нее руку и напугал детей. Сначала Агата хотела спасти брак, однако позже все-таки решила его расторгнуть.

16 мая Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным. Такая информация стала доступна на сайте Головинского районного суда. Также об этом рассказала сама актриса во время беседы с Анной Банщиковой в прямом эфире "Инстаграма".

Недавно Агата жалела, что расстается с мужем после многолетних отношений. Она даже посвящала стихи возлюбленному. Но теперь девушка даже не хочет произносить имя Прилучного всух. В разговоре с Банщинковой Муцениеце называла актера "человеком на букву "П".

Агата решила запустить свое ютуб-шоу "Честный развод", целью которого будет помощь и поддержка тех, кто переживает сложный период в жизни. Кстати, многие считают, что актриса решила заработать на собственном несчастье. Тем временем Павел никак не комментирует расставание с Агатой.

"Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", – сказала Агата.

Интересно, что в дальнейшем бывшим супругам придется работать вместе. Они принимают участие в съемках сериала "В клетке". Второй сезон кинокартины уже написан. Поскольку Прилучный является продюсером сериала, Муцениеце надеется, что ее не выгонят из проекта.