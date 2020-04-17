Правила оскандалившегося шоу "Голос.Дети" решили изменить

Съемки дополнительного эфира шоу "Голос.Дети" пройдут в строжайших условиях. Из-за пандемии коронавируса, на площадке не будет зрителей. Количество членов съемочной группы также сократится. Люди, которые работают за кадром, наденут перчатки и маски. Также каждые три часа будет проводиться дезинфекция помещений. Однако это не единственные изменения, которые коснулись проекта.
Организаторы решили зрителям дать право вершить судьбы участников. Наставники не смогут повлиять на выбор. В конце выпуска станет известно, кто из конкурсантов пройдет в финал, они присоединятся к ранее выбранным участникам. Кроме того, в шоу могут вернуться некоторые из девяти вокалистов, которые успешно выступили в "Поединках", но стали худшими в этапе "Песня навылет".
Прямой эфир состоится 17 апреля в 21:30 по московскому времени на Первом канале. Все средства, которые будут собраны в ходе голосования зрителей, будут перечислены в центр обучения, творчества и социализации детей, подростков и молодых людей с аутизмом "Антон тут рядом".
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