Правила оскандалившегося шоу "Голос.Дети" решили изменить

Организаторы шоу "Голос.Дети" пошли на беспрецедентный шаг. Решать, кто пройдет в финал проекта, будут зрители.

Съемки дополнительного эфира шоу "Голос.Дети" пройдут в строжайших условиях. Из-за пандемии коронавируса, на площадке не будет зрителей. Количество членов съемочной группы также сократится. Люди, которые работают за кадром, наденут перчатки и маски. Также каждые три часа будет проводиться дезинфекция помещений. Однако это не единственные изменения, которые коснулись проекта.

Организаторы решили зрителям дать право вершить судьбы участников. Наставники не смогут повлиять на выбор. В конце выпуска станет известно, кто из конкурсантов пройдет в финал, они присоединятся к ранее выбранным участникам. Кроме того, в шоу могут вернуться некоторые из девяти вокалистов, которые успешно выступили в "Поединках", но стали худшими в этапе "Песня навылет".

Прямой эфир состоится 17 апреля в 21:30 по московскому времени на Первом канале. Все средства, которые будут собраны в ходе голосования зрителей, будут перечислены в центр обучения, творчества и социализации детей, подростков и молодых людей с аутизмом "Антон тут рядом".