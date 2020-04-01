Жена Козловского показала себя во время беременности

Сейчас они всей семьей находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в США. С ними живет собака по кличке Груша.
К слову, именно животное проводило с Ольгой все время в период ее беременности. Данила тем временем находился на съемках в России и прилетел к жене лишь накануне родов.
Накануне модель опубликовала снимок в инстаграм-аккаунте, на котором запечатлена на последних сроках. Напротив нее сидит Груша, которая заботливо положила лапу на округлившийся живот хозяйки и преданно смотрит ей в глаза. Ольга отметила, что во время пандемии тяжело не только людям, но и их питомцам. Ведь приюты опустели, да и финансовую помощь оказывают значительно реже.
"Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", – когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... все... А еще собака – лучший друг беременной женщины (личный опыт)", – поделилась Зуева.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Что за мода рожать в глубокой старости?
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?