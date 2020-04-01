Жена Козловского показала себя во время беременности

Актер Данила Козловский и его супруга Ольга Зуева совсем недавно стали родителями. В одной из американских клиник на свет появилась их дочь.

Сейчас они всей семьей находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в США. С ними живет собака по кличке Груша.

К слову, именно животное проводило с Ольгой все время в период ее беременности. Данила тем временем находился на съемках в России и прилетел к жене лишь накануне родов.

Накануне модель опубликовала снимок в инстаграм-аккаунте, на котором запечатлена на последних сроках. Напротив нее сидит Груша, которая заботливо положила лапу на округлившийся живот хозяйки и преданно смотрит ей в глаза. Ольга отметила, что во время пандемии тяжело не только людям, но и их питомцам. Ведь приюты опустели, да и финансовую помощь оказывают значительно реже.

"Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", – когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... все... А еще собака – лучший друг беременной женщины (личный опыт)", – поделилась Зуева.