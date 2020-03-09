Снимок голой и беременной жены Козловского взбудоражил общественность

Ранее стало известно, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями. В начале марта молодая мама опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с новорожденной малышкой. Позже это сделал и знаменитый папа. Поклонники до сих пор поздравляют супругов с пополнением в семействе.
На этот раз Ольга решила еще больше впечатлить подписчиков и опубликовала обнаженный снимок. Кроме этого, на черно-белом фото она беременная. Видно, как девушка задумчиво смотрит на океан, прикрывая интимные места руками.
"Быть женщиной – это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – написала Зуева под снимком. Пост актриса сделала в честь Международного женского дня.
Поклонники поздравили Ольгу с 8 марта, а также решили высказаться по поводу пикантного снимка.
"Красиво и мудрые слова", "Оля, вы такая красивая во всех ипостасях!", "Лучшая фотография беременной женщины", "Вы отдельный вид искусства,Оля,счастья Вам!", – написали они.
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