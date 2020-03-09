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Коронавирус разлучил Сати Казанову с возлюбленным

Сати Казанова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова пожаловалась, что не может встретиться со своим мужем. Певица винит во всем эпидемию коронавируса. 
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Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова три года назад вышла замуж за итальянского фотографа Стафано Тиоццо. Супруги живут душа в душу, однако на две страны. Сати не может переехать к возлюбленному в Италию из-за работы. Мужчина основаться в России не планирует по причине занятости на родине. Но теперь они и вовсе не могут встретиться.

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 Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Казанова в своем инстарам-аккаунте рассказала подписчикам, что не может вылететь в Италию из-за того, что рейсы отменены. Причиной этому послужила эпидемия коронавируса.

"Если бы мой муж смог приехать и быть со мной... В связи с этой истерикой насчет коронавируса он застрял в Италии и не может приехать вообще", – жалуется Сати в "Сторис". "Мой муж и вся его семья, находящаяся сейчас в Италии, спокойны, говорят, что люди больше нагнетают паники и страха, чем стоило бы", – написала она под одной из публикаций.

С подобной ситуацией столкнулись и другие именитые личности. Например, Яна Рудковская и Евгений Плющенко отменили ледовой шоу в Китае из-за эпидемии COVID-19. Певица Светлана Лобода отказалась посещать Лувр в Париже. Телеведущая Ксения Бородина, в свою очередь, призывает носить маски в аэропортах.

Автор: 9 марта 2020, 02:19

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